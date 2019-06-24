الشاعر ليث النيص.. كفيف العين مبصر القلب

قلقيلية- وطن- إيمان شواهنة: "استقلاليتك واعتمادك على ذاتك تصنع شخصيتك"، بهذه الكلمات عبر الطالب الكفيف ليث النيص سر نجاحه وتفوقه في الجامعة على الرغم من إعاقته البصرية، ليث النيص، 19 عاماً، من مدينة قلقيلية وطالب في جامعة النجاح الوطنية، كفيف العينين بصير القلب في حبه وشغفه للغة العربية والشعر.

يصف ليث لـ وطن بداية المرحلة الجامعية بعد انتهائه مرحلة الثانوية بتفوق" لقد كانت الصعوبات في البداية تتعلق بقدرتي على الحركة والتنقل من قاعة لأخرى وغيرها من مرافق الجامعة".

ويكمل ليث لـ وطن: " لكن هذه الصعوبة كانت مرهونة بفترة محددة، مع مرور الوقت أصبحت قادراّ على تكوين علاقات صداقة جديدة، إضافة إلى أن المرور اليومي بالأماكن ذاتها جعل حركتي أسهل".

يعتمد ليث في دراسته على "نظام بريل للمكفوفين"، إضافة إلى البرنامج الناطق على حاسوبه الشخصي وهو ما يساعده على تدوين الملاحظات خلال المحاضرات.

وحول اندماجه في علاقاته مع زملائه ومدرسيه يقول ليث لـ وطن: " النظرة التي يلقاها الطالب من زملائه ومدرسيه تعتمد عليه شخصياً، فإذا كان قادراً على فرض شخصيته من خلال حواره وحديثه واجتهاده، فإن ذلك يساعد على لفت الأنظار له".

ويتابع ليث: الآن، أنا كفيف، لكن يُنظر إليّ كمثل الآخرين، وذلك من خلال التعامل باحترام ولباقة، فهذا يساعد على بناء الجسور في العلاقات".

الشعر غذاء الروح

قبل أربع سنوات، كان ليث يعتبر سماع الشعر وقراءته ملاذاً يلجأ إليه من ضغوط الحياة اليومية، وبعد ذلك أصبح الشعر في حياته روتيناً لا يستقيم اليوم بدونه، أما مع دخوله الجامعة ولقائه لزملاء يشاركهم الشغف والاهتمام، بدأ ليث ينظم الشعر، حيث يصف بداية كتابته للشعر" كان نظمي للشعر في بدايته بعيداً عن قواعد وأصول الكتابة الشعرية والعَروضية، إلى أن تطورت كتابتي من خلال لقائي لذوي الخبرة ممن استطاعوا أن ينقلوا إليّ قدراً من الفائدة".

يرى ليث أن السمو في الحياة العلمية والعملية يعتمد على المشاركة وتطوير العلاقات مع الآخرين والخروج من القوقعة، لذا يحرص ليث على المشاركة في الأنشطة الطلابية في الجامعة، كالأمسيات الشعرية ومناقشة الكتب.

ويعزم ليث على متابعة اهتمامه باللغة العربية والشعر الجاهلي من خلال إكمال دراسته العليا في هذا المجال.



