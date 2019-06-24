الجزائر تستهل حملتها الإفريقية بالفوز على كينيا

وطن: حقق المنتخب الجزائري بداية موفقة، في كأس أمم إفريقيا 2019، بالفوز على كينيا بثنائية نظيفة، اليوم الأحد، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ودخل منتخب الجزائر منذ بداية اللقاء في صلب الموضوع، حيث هدد مرمى كينيا في الدقيقة الأولى، عن طريق بغداد بونجاح، لكن تصويبة الأخير لم تفلح في هز الشباك.

وفي الدقيقة التاسعة، نفذ يوسف البلايلي ركلة حرة بطريقة ذكية، لكن عيسى ماندي تأخر في التواجد بالمكان المناسب.

وخنق المنتخب الجزائري خصمه في مناطقه، وفي الدقيقة 25 قاد بونجاح هجوما خطيرا، ومرر لسفيان فيغولي الذي وضع يوسف البلايلي أمام فرصة كبيرة، لكن تصويبة الأخير تصدى لها الحارس الكيني ماتاسي.

وواصل "الخضر" ضغطهم الكبير، ما أسفر في الدقيقة 33 عن ركلة جزاء، أعلن عنها الحكم المالي دون تردد، بعد خطأ من دينيس أوديامبو على يوسف عطال، حيث حولها بغداد بونجاح إلى هدف أول.

وتمكنت الجزائر من إضافة هدف ثان، في الدقيقة 43، بعد إمداد رائع من رامي بن سبعيني، وتصويبة من رياض محرز اصطدمت بأحد لاعبي كينيا ودخلت الشباك.

وتراجع أداء الجزائر في الشوط الثاني، ما مكن كينيا من القيام ببعض المحاولات، فحاول أبو عمر في الدقيقة 68، عن طريق ركلة حرة، مباغتة الدفاع الجزائري، لكنه فشل في ذلك.

وأقحم مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، في الدقيقة 70 مهدي عبيد مكان عدلان قديورة، وفي الدقيقة 73 ياسين براهيمي محل يوسف البلايلي.

وواصل منتخب كينيا البحث عن هدف، فحاول جوسيب أوكومو، لكن تصويبته لم تشكل خطرا على الحارس الجزائري.

وفي الدقيقة 82، كاد رياض محرز أن يتسبب في الهدف الثالث، لكن الحارس ماتاسي انقض على الكرة، قبل أن تصل إلى بديل بغداد بونجاح، المهاجم أندي ديلور، لتنتهي المباراة بفوز الجزائر (2-0).