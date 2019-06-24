الصالحي لوطن: لسنا منعزلين.. بل موحدون لمواجهة صفقة القرن

وطن: "لسنا منعزلين، بل موحدون لمواجهة صفقة القرن".هذا ما قاله الأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي،خلال مظاهرة جابت شوارع مدينة رام الله ظهر اليوم تنديداً بمؤتمر البحرين و"صفقة القرن".

وقال الصالحي في حديث لوطن:"في مواجهة الصفقة، ينهض الشعب الفلسطيني بشكل موحد ليدافع عن حقوقه، ومعه الشعوب العربية بأسرها، والجبهة الواسعة من دول العالم والتي تناضل من أجل الحفاظ على قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، بعيداً عن العمل بمنطق الغطرسة، والقوة الأمريكية الصهيونية".

وأوضح الصالحي بأن الشعب الفلسطيني لم يعاني فقط من احتلال إسرائيلي عنصري وتوسعي، وإنما يواجه إدارة صهيونية حاكمة في البيت الأبيض، حيث تسعديه بحرب سياسية منظمة بالتوافق مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل اجهاض حقوقه وتغيير مرجعية القرارات الدولية كأساس للنظام الدولي والعلاقات والشرعية الدولية.

تابع: "هذا جزء من السياسة الدولية العامة التي لا تتوقف، فإن أمريكيا استعدت روسيا بحرب دبلوماسية، واستعدت الصين بحرب تجارية، بينما استعدت إيران بتهديدات عسكرية، أما الشعب الفلسطيني فقد استعدته بحرب سياسية تهدف لتصفية حقوقه".

وقال : "لكن نحن واثقون من قدرتنا على حماية حقوقنا".