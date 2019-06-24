قدورة فارس لوطن: الأسرى أوصلوا اليوم رسالة للسجّان مفادها "نرفض مشروعك الاحتلالي والأمريكي".

وطن: أكد رئيس رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس أن الحراك الذي حدث اليوم في الشارع يجب أن يستمر، ويتحول إلى ثورة شعبية سلمية مكثفة ومستمرة ليلاً ونهاراً حتى حسم الصراع.

وخلال استضافته في موجة "وطن وكرامة: فلسطين ليست للبيع"، التي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية، قال فارس إن هناك إجماعاً فلسطينياً وعربياً رافض لصفقة القرن، مؤكداً أن من يعبر عن الموقف العربي هم الشعوب، لا الأنظمة. مضيفاً أن "مؤامرة صفقة القرن ستسقط مثلما سقطت مؤامرت أكبر منها".

وفي تعليقه على مطالبات المظاهرات الشعبية اليوم الاثنين في رام الله، بالوحدة الوطنية، قال فارس إن الشعب الفلسطيني موحد، عندما أجمع على رفض الصفقة. مطالباً في الوقت ذاته الحركة الوطنية الفلسطينية بالارتقاء للسلوك الوطني الشعبي الموحد في رفض الصفقة، من خلال المصالحة وتفعيل دور منظمة التحرير.

وطالب بضرورة بث إشعارات للعالم بأن ممارسات دولة الاحتلال وأمريكا قد بلورت صيغة فلسطينية جديدة لمواجهة الاحتلال ومشاريعه التصفوية، من خلال اعتماد "صيغة كفاحية جديدة" للرد على المؤامرات.

وأن يبنى الخيار الفلسطيني تبني الحركة الوطنية لاستراتيجية مواجهة شاملة مع الاحتلال، وأن تضع برنامجاً لحسم الصراع في خلال 3 سنوات.

وأضاف: "المليارات التي أنفقت على الاستيطان، يمكن تدميرها في ظرف 6 شهور، من دون إراقة نقطة دم، والأمر يحتاج إلى وحدة وإلى إرادة سياسية".

وهذا السياق، أضاف أن تلك الاستراتيجية "ستجعل قطاعات إسرائيلية ستنهار، فعندما يتعطل دخول العمال سينهار قطاع البناء والزراعة في دولة الاحتلال".

ولكن ما يعيق اتخاذ مثل هذه الخطوات، فقد عزاها إلى الاتفاقيات التي كبلت الشعب.. بحيث راهن على المجتمع الدولي، ولكن ضغوطات المجتمع الدولي ارتدت علينا في النهاية".

وقال فارس إن معادلة القضية الفلسطينية تقول: "كلما ارتقى النضال والكفاح، ارتقى المؤشر الدولي والعربي في التفاعل مع القضية".

جبهة الحركة الأسيرة

وعن دور الحركة الأسيرة في رفض مؤامرة القرن، أكد فارس أن الأسرى أكثر الناس انخراطاً في الموضوع الوطني، فما زالوا مستمرين في نضالهم من مكانهم وراء القضبان، ومتابعين وفاعلين في الأحداث.

وقال: "بالأمس في عسقلان وبرغم خروجهم من خطوات نضالية جديدة، فقد اتخذوا قراراً بإغلاق السجن، وعمل ورشة لمناقشة الأمور الوطنية والتحديات".

وأوضح فارس أن خطوتهم هذه تأتي لتوصيل رسالة للسجان، مفادها "نحن نرفض مشروعك الاحتلالي ومشروعك الأمريكي".

وأضاف أن بيان الأسرى عبّر اليوم عن موقف متماسك "قرأت في البيان إيمان مطلق بالانتصار".

وتساءل فارس: "هل نستطيع نحن كشعب أعزل الانتصار على عدو قوي؟"

موضحاً: "مؤمنون بأن هذه الدولة من الممكن كسرها، وهو ما أثبته الأسرى العزل عندما حققوا انتصارات بأمعائهم وخطواتهم الاحتجاجية، ولذلك يجب تعميم تجارب الأسرى وتطبيقها خارج المعتقلات بشرط مشاركة كل فئات الشعب".

معللاً ثقته بأن "الانتفاضة الأولى جاءت في ظروف أكثر سوءاً من الآن".

وأضاف "تجربة أهالي القدس وثورتهم على البوابات تثبت حتمية النصر".