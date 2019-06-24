بيت لحم: مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين جراء حادث سير ذاتي

وطن: لقي مواطن يبلغ من العمر 45 عاما من سكان مخيم دهيشة للاجئين في بيت لحم مصرعه، ظهر اليوم الاثنين، وأصيب 5 مواطنين جراء حادث سير ذاتي وقع في بلدة ارطاس جنوب غرب بيت لحم.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث وقع نتيجة انقلاب مركبة عن ارتفاع 7 امتار في بلدة ارطاس، وأبلغت الشرطة عنه، وتحرك خبير الحوادث للمكان، وتم توجيه مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لنقل المصابين للمستشفيات.

وأضاف ان طاقم خبراء الحوادث باشر بإجراء التحقيقات الأولية للوقوف على ملابسات وقوع الحادث، فيما عملت مركبات الإسعاف على نقل جميع الأشخاص الذين كانوا موجودين بالمركبة الى مستشفى الجمعية العربية، ووصفت إصاباتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة.