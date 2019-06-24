مجلس الأمة الكويتي يدعو لمقاطعة "مؤتمر البحرين" وأشكال " التطبيع " (فيديو)

وطن : دعا مجلس الأمة الكويتي بالإجماع في جلسته العلنية الخاصة اليوم، إلى مقاطعة مؤتمر "البحرين" الاقتصادي المزمع انعقاده غد " الثلاثاء" في العاصمة "المنامة".

فيما طالب أعضاء المجلس في بيان طارئ صادر عنهم اليوم الحكومة بمقاطعة مؤتمر "البحرين" الاقتصادي، معبرين عن رفضهم تجاه أشكال "التطبيع" مع الكيان الصهيوني.

وجاء في البيان الذي تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : " تاريخياً قد عرفت دولة الكويت بمناصرتها للحقوق والثوابت الفلسطينية، كما أن التطبيع هو مناهض للثوابت والمواقف والتشريعيات الكويتية، حتى أن ورشة (البحرين) المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال واطفاء الشرعية عليه، وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات واعباء تثبيته".

وتابع : " الموقف الشعبي الكويتي وعبر نخبه السياسية وتجمعاته النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة قد عبرت مرار وتكرارً عن رفضها القطاع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وجدد المجلس دعوته لمقاطعة "مؤتمر البحرين" : "ندعو الحكومة لاعلان موقف حازم وحاسم باعلان مقاطعة أعمال مؤتمر البحرين، ورفض كل ما ينجم عنه من نتائج من شانها ان تساهم في ضياع الحقوق العربية الاسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".