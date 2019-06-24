ضمن موجة وطن وكرامة .. من تونس المختصة في القانون هدى العقيدي: يجب اتخاذ خطوات عملية لإفشال صفقة القرن وورشة البحرين

رام الله - وطن: أكدت هدى العقيدي المختصة في القانون من تونس أن أبرز التحديات التي تواجه الفلسطينين من اجل مواجهة صفقة القرن وورشة البحرين هو الانقسام الفلسطيني، وتراجع الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية سياسيا واعلاميا.

وأكدت العقيدي خلال حديثها في موجة "وطن وكرامة: فلسطين ليست للبيع" التي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية، على ضرورة أن يكون للشعوب العربية دورا فاعلا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تتراجع الأنظمة العربية عن تطبيعها مع الاحتلال.

وشددت على ضرورة ان تتوحد الدول العربية شعوبا وأنظمة في مواجهة صفقة القرن، وان لا تكون فلسطين في محل مساومة.

وأضافت العقيدي أن ما تم اعلانه من تصريحات من بعض الدول العربية تجاه ورشة البحرين، يناقض مواقفها وإعلان مشاركتها في الورشة المزمع عقدها غدا الثلاثاء.

ومن الناحية القانونية، اوضحت العقيدي أن العديد من القرارات الأممية التي صدرت تعد ملزمة وواجبة التنفيذ، لكن دولة الاحتلال لم تخضع لها، ولا يوجد قوة تستطيع إلزامها، مؤكدة "أننا لسنا في قوة القانون، بل قانون القوة".

وشددت على ضرورة ان يتم اتخاذ خطوات أكبر من الادانات وان تكون هناك خطوات عملية لإفشال صفقة القرن، وهو الامر الغائب ، ما لافتة الى ان ما يحصل هو تفاعل عاطفي دون أي خطوات عملية.

وحول الفعاليات المناهضة لورشة البحرين وصفقة القرن في تونس، أشارت العقيدي ان العديد من الفعاليات نظمت من بعض المؤسسات المدنية والمهتمين.

وتابعت: التفاعل الشعبي في مختلف الدول ضعيف مقارنة بما كان في السابق ونظرا للتداعيات التي ستترتب على صفقة القرن في حال تم تنفيذها.

واكدت العقيدي ان تونس شعبا وحكومة مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، وأبدى استغرابه واستهجانة من مشاركة بعض الدول العربية في ورشة البحرين.