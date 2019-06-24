الاحتلال وامريكا تستعينان بالعميلين اشرف ومصعب للمشاركة في مؤتمر البحرين

رام الله - وطن: في الوقت الذي رفضت فيه السلطة الفلسطينية المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية المقرر عقدها غدا الثلاثاء، وهو الموقف الذي دعمه وتبناه رجال اعمال فلسطينيين باجماع، اصر بعض العملاء والجواسيس الذين ارتموا في حضن الاحتلال، الا ان يبرهنوا على عمالتهم ووقاحتهم بالمشاركة في تلك الورشة.

وفي الحقيقة فأن المشاركين في مؤتمر البحرين، ليسوا اصحاب قرار ، بل هم مأجورين يأتمرون بأمر مشغليهم فينصاعوا صاغرين لهم، وتستخدمهم سلطات الاحتلال كيفما شاءت وفي ادوار كثيرة، فتأمر بعضهم باستضافة مستوطنين على مادبة طعام، وتأمر اخر من اجل الطعن في المواقف الوطنية الفلسطينية.

من المشاركين الفلسطينيين هو أشرف الجعبري الذي ينحدر من مدينة الخليل ويتفاخر في علاقاته النطبيعية مع المستوطنين وسلطات الاحتلال والجيش، والذي أعلن الاثنين الماضي تسلمه دعوة للمشاركة في المؤتمر، وانه أبلغ الجهة المنظمة موافقته على الحضور ، كممثل عن تجمع فلسطيني- إسرائيلي لرجال الأعمال.

وتفاخر الجعبري في حديث له لوسائل اعلام عن المؤتمر معتبرا اياه خطوة جيدة، وأن دعوة المقاطعة التي أطلقتها السلطة الفلسطينية غير موفقة.

والجعبري وهو من سكان مدينة الخليل، معروف عنه مواقفه التطبيعية، فقد نظم قبل عدة أسابيع إفطاراً رمضانيا شاركفيه المستوطنون، كما أسس الشهر الماضي حزباً سياسياً جديداً أعلن انه سيتحضر لخوض الانتخابات الفلسطينية القادمة، في حال حصلت فعلاً، ولا يخفي رغبته بمجاورة إسرائيل، واسمه موجود في جميع المبادرات التي تجري بين الفلسطينيين والمستوطنين.

وتتحدث وسائل اعلام عبرية عن تأسيس الجعبري مع المستوطنين غرفةً تجاريّةً مُشتركةً لتطوير المشاريع الاقتصاديّة والتجاريّة التي تهدِف إلى تحسين العلاقات بين الطرفين على جميع الأصعدة، ونتيجة لمواقفه حظي الجعبري باشادة منالسفير الأمريكي لدى الاحتلال الذي يعد من ابرز المدافعين عن الاحتلال والمستوطنين، ديفيد فريدمان الذي وصف الجعبري بأنه "صديقي" .

عمالة الجعبري وعلاقاته مع الاحتلال والمستوطنين باتت مفضوحة ومعروفة للجميع، وما مشاركته في مؤتمر البحرين الا ضمن هذا الدور المرسوم ان يلعبه، وهو ما اكدته عائلة الجعبري في وقت سابق لوطن حين اكدت أن أشرف الجعبري خارج عن القانون ولا يدخل مناطق السلطة الفلسطينيية، وكل تنقلاته تتم عبر الطرق الالتفافية الخاصة بالمستوطنين، وأكد أيضاً بأن "عائلة الجعبري تبرأت من المدعو أشرف منذ العام 2002"، ووصف المحافظ السابق للخليل، عريف روبين الجعبري وهو احد وجهاء العائلة اشرف الجعبري بالنصاب وان عليه التزامات مالية، وكان ملاحقاً بسبب عمليات النصب، كما أنه "لا يمثل أي شخص من عائلة الجعبري ولا من الخليل".

وقال عريف الجعبري، بأن المدعو أشرف كان هارباً من العدالة الفلسطينيية، وأن الاحتلال استخدمه لتنفيذ مخططات مشبوهة، ودوره يأتي كتكملة لمشاريع سابقة للاحتلال لم يكتب لها النجاح، لمحاولة الالتفاف على "الشرعية الفلسطينية".

وعن التركيبة النفسية لقريبه أشرف، قال روبين "أشرف اختلف عن باقي أشقائه بأنه غير متعلم إضافة لمسلكياته المشبوهة مالياً واستخدامه كآداة بيد الاحتلال".

وقال عريف إن "هناك مواصفات يمتاز بها كل من تريد عائلة الجعبري أن يكون ممثلاً لها، وأشرف ليس له حضور حتى داخل أسرته الصغيرة، وحتى إخوته تبرأوا منه".

مصعب حسن يوسف

كما ترددت انباء عن مشاركة مصعب حسن يوسف، في ورشة البحرين الاقتصادية.

ولا يختلف مصعب عن اشرف الجعبري، والذي انكشف ارتباطه كجاسوس مع مخابرات الاحتلال لاكثر من عشر سنوات، و خان اقرب الناس اليه والده القيادي في حماس حسن يوسف واصدقاءه وشعبه وتنكر لهم.

ويعيش مصعب حسن يوسف في الولايات المتحدة الامريكية منذ سنوات، وهو يفتخر بعمالته للاحتلال، خاصة المعلومات التي كان يمررها للشاباك خلال الانتفاضة الثانية، ومشاركته في مؤتمر البحرين ليس غريبا اذ طالما استخدمه الاحتلال في اوقات وظروف كثيرة سواء لمهاجمة حركة حماس او المقاومة الفلسطينية او الدفاع عن الاحتلال.

واستعان الاحتلال بمصعب في ندوات ومؤتمرات عالمية لمهاجمة المواقف الفلسطينية مثل مجلس الامن الدولي او مجلس حقوق الانسان، وبالدفاع عن اسرائيل .