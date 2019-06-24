"اتحاد المحامين العرب" يدعو للإضراب احتجاجاً على ورشة البحرين.. ونقيب المحامين الفلسطينيين لوطن: الإضراب ملزم لكافة نقابات الوطن العربي

وطن: أصدر اتحاد المحامين العرب، اليوم الاثنين، بياناً طالب نقابات المحامين على مستوى الوطن العربي وأعضاء المكتب الدائم بتحمل مسؤولياتهم من القضية الفلسطينية ورفض التطبيع بكافة صوره.

وأكد البيان أن "صورة الكيان الصهيوني قد اختلفت عند الحكومات العربية" والتي تريد من المواطن العربي "أن يعتنق نفس الاختلاف الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حقوقه المشروعة".

ودعا اتحاد المحامين العرب أعضاءه لتنظيم وقفة أمام نقابات المحامين مرتدين أرواب المحاماة احتجاجاً على انعقاد الورشة الاقتصادية في البحرين، في إطار تنفيذ "صفقة القرن"، للتأكيد على الحقوق الفلسطينية الممثلة بحق العودة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

كما وطالب الاتحاد جميع نقابات اتحاد المحمين العرب في الأقطار العربية للإضراب عن حضور الجلسات غداً الثلاثاء بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً.

ودعا اتحاد المحامين نقابات المحامين العربية إلى إرسال خطابات رسمية من النقابات إلى حكوماتهم تعبيراً عن الاستياء من المشاركة في الصفقة.

وفي تعليقه على الإضراب، قال نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات ، إن البيان الذي صدر عن اتحاد المحامين العرب في القاهرة، جاء استجابة لطلب من نقابة المحامين الفلسطينيين، ولجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب.

وأكد عبيدات لوطن بأنه سيكون هناك تعليق عن العمل وعدم المثول أمام كافة المحاكم في جميع الدول العربية، احتجاجاً على ورشة المنامة.

وأفاد عبيدات أن "نقابة المحامين الفلسطينيين راسلت كافة النقابات في الوطن العربي، وجميعهم أبدوا استعدداهم الالتزام بهذه الوقفة".

وقال نقيب المحامين الفلسطينيين، إن النقابات جميعها ستلتزم بما صدر عن اتحاد المحامين العرب، بما فيها نقابات المحامين في الدول الخليجية التي لديها نقابة عضو في الاتحاد.