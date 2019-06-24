استطلاع الفا: 88%يؤيدون قرار القيادة بمقاطعة مؤتمرالبحرين وعدم المشاركة به

وطن: أعلنت مؤسسة "الفا" العالمية للأبحاث والمعلوماتية واستطلاع الرأي أن 88%من الفلسطينيين يؤيدون قرار القيادة الفلسطينية بمقاطعة مؤتمر البحرين وعدم المشاركة فيه.

واظهرت نتائج الدراسة والتي أعلن نتائجها د. فيصل عورتاني بصفته الرئيس التنفيذي أن 9% يعارضون قرار المقاطعة و3% قالوا لا اعرف، وبنفس الاتجاه قال 89% انهم يؤيدون قرار مقاطعة المؤتمر من قبل رجال الاعمال الفلسطينيين.

وبينت النتائج انقساما في الرأي حول ما اذا كانت البحرين اجبرت على استضافة المؤتمر من قبل الادارة الامريكية، حيث يرى 50% ممن سمعوا عن المؤتمر ان البحرين أجبرت على استضافة المؤتمر، مقابل 47% لا يعتقدون ان البحرين أجبرت على استضافة المؤتمر، و4% قالوا لا اعرف.

وحول توقعات الفلسطينيين للمؤتمر، توقع الغالبية (78%) ممن سمعوا عن المؤتمر فشله، مقابل 20% توقعوا نجاح المؤتمر و2% قالوا لا اعرف.

الأردن هي الأكثر دعما لفلسطين

وحول انطباع الفلسطينيين عن الدول العربيه الأكثر دعما للشعب الفلسطيني من النواحي السياسية، حظيت الأردن بالمرتبه الأولى على أنها من أكثر الدول العربية دعما لفلسطين من النواحي السياسيه ( 19%) ، وحظيت مصر بالمرتبه الثانيه على أنها من أكثر الدول العربيه دعما لفلسطين من النواحي السياسيه (16%)، وحصلت الجزائر على المرتبه الثالثه حيث أفاد 15% من الفلسطينيين ‏بأن الجزائر من أكثر الدول العربيه دعما، بينما رأى 14% بأن قطر ألأكثر دعما. في حين رأى 15% من الفلسطينيين انه لا يوجد اي دولة عربية تدعم الفلسطينيين سياسيا، علما ان باقي بعض الدول العربية مثل السعودية والامارات، الكويت وتونس حصلت على نسب اقل من 3%.

46% من الفلسطينيين: قطر هي الأكثر دعماً مادياً

وحول انطباع الفلسطينيين عن الدول العربيه الأكثر دعما للشعب الفلسطيني من النواحي المادية، فقد أفاد 46% من الفلسطينيين أن قطر هي الدولة العربية الأكثر دعماً للشعب الفلسطيني من النواحي المادية، يليها السعودية 25%.

وتجدر الاشارة الى وجود فروقات واضحة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع حول الدولة العربية الاكثر دعما من الناحية المادية، حيث يرى سكان قطاع غزة ان قطر هي الاكثر دعما (68%) يليها السعودية بنسبة 16%. في حيث ان النتائج في الضفة الغربية بينت ان السعودية في المرتبة الاولى 32%، يليها قطر 29% ثم الكويت 5% والامارات 4%.

41% من الفلسطينيين: تركيا هي الدولة غير العربية الأكثر دعماً

وحول أنطباع الفلسطينيين حول الدعم السياسي لفلسطين من الدول غير العربية، بينت النتائج ان 41% يرون ان تركيا هي الدولة غير العربية الاكثر دعما من الناحية السياسية، يليها ايران 7%، ثم روسيا 6%، مع الاشارة الى ان بعض الدول حصلت على نسبة 3% مثل فرنسا، المانيا، وماليزيا، و باقي الدول حصلت على نسب أقل من 3% لم يتم ذكرها في النتائج.

وبخصوص الدعم المالي من الدول غير العربية، بينت النتائج ان 18% قالوا ان تركيا هي اكثر دولة غير عربية دعما للشعب الفلسطيني، يلها الاتحاد الاوروبي (16%)، ايران 10%، الولايات المتحدة الامريكية 7%، المانيا 4%، وفرنسا 3%.

وقد تم اجراء هذه الدراسة من قبل مؤسسة الفا العالمية للابحاث والمعلوماتية واستطلاعات الرأي بدعم وتمويل ذاتي على عينة عشوائيه مكونه من 300 مستطلع من المجتمع الفلسطيني ممن اعمارهم فوق 18 عاما ويقيمون بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم جمع البيانات باستخدام الهاتف خلال الفترة الواقعة بين 21/6/2014 حتى 23/6/2019. ويجدر الإشاره أنه بلغ حجم خطأ المعاينه في نتائج الأستطلاع +/- 6%.