القبض على شخصين بتهمة ترويج عملة مزيفة في سلفيت

رام الله- وطن: القت الشرطة والمخابرات العامة القبض على شخصين بتهمة ترويج عملة مزيفة ببلدة مردة في محافظة سلفيت .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبعد ورود معلومات حول شخصين يحاولان صرف نقود مزيفة حيث تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات وقوة من جهاز المخابرات العامة في عمل مشترك في محافظة سلفيت إلى المكان وبعد إلقاء القبض عليهما ضبط بحوزتهما مبلغ 150 دينار من فئة 50 دينار يشتبه بأنها مزيفة، وبسماع أقوالهما أفادا بان العملة المزيفة تعود لهما وأنهما حاولا تصريفها لدى شخص آخر من البلدة .

وانه تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

كما دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الانتباه والتدقيق في العملة الورقية قبل أخذها وضرورة أبلاغ الشرطة فورا على الرقم المجاني 100 في حال محاولة أي شخص ترويج أي عمله مزيفة.