ترامب يفرض عقوبات على ايران تطال المرشد الايراني خامنئي

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وقال ترامب، إنه سيوقّع أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات مشددة على إيران، رداً على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيَّرة.

وأضاف ترامب أن هذه العقوبات الجديدة ستطول أيضاً الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وأكد أنه "لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، موضحاً أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران، وأنه يود التوصل إلى اتفاق معها.