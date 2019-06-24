مقتل أكثر من 150 طفلا في ولاية هندية بالتهاب الدماغ الحاد

وطن: أعلنت السلطات الهندية الاثنين وفاة أكثر من 150 طفلا في ولاية بهار إثر انتشار مرض التهاب الدماغ القاتل. وارتفعت حصيلة الوفيات مقارنة بأواخر الأسبوع الماضي من 118 إلى نحو 152 طفلا بداية هذا الأسبوع. وتفترض دراسات بحثية أن الوفاة قد تنتج عن وجود مادة سامة في فاكهة الليتشي.

وحسب آخر حصيلة رسمية، توفي 152 طفلا بسبب التهاب حاد في الدماغ في مقاطعات ولاية بهار، فارق 131 منهم الحياة في مستشفيين في مقاطعة مظفر بور مركز انتشار المرض. وفي أواخر الأسبوع، كانت الحصيلة 118 حالة وفاة.

ولمواجهة تفاقم خطورة الوضع، طلبت المحكمة العليا الهندية من الحكومة أن تبلغها بالإجراءات المتخذة لمحاربة المرض المنتشر في هذه المنطقة شديدة الفقر وتشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة.

وتفترض دراسات بحثية أن الوفيات قد تكون ناتجة عن مادة سامة موجودة في فاكهة الليتشي، قد تدفع الجسم إلى التوقف عن إنتاج الغلوكوز عند الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية والتسبب بحالة نقص في سكر الدم.

وتظهر حالات مماثلة كل عام في هذه المنطقة بين مايو/ أيار ويوليو/تموز، وهي فترة حصاد الليتشي الموجودة بكثرة في مظفر بور.

أعراض المرض

وتظهر على الضحايا الصغار في السن مباشرة أعراض ارتفاع شديد في الحرارة وتشنجات وتقيؤ. وفي حالات عديدة، قد يؤدي المرض إلى الموت إذا لم يعالج فورا.

وفتح المسؤول الإداري في مظفر بور تحقيقا حول احتمال حصول إهمال من قبل السلطات الصحية.

وفي نيودلهي، أمرت المحكمة العليا حكومة بهار بأن ترفع إليها تقريرا حول "النظافة والظروف الصحية والغذائية والمرافق الصحية" في المنطقة، بحسب وكالة أنباء "تراست أوف إينديا". وأكد محامون عن ولاية بهار أمام المحكمة العليا أن الأزمة باتت حاليا تحت السيطرة.

وقضى أكثر من 1350 طفلا بسبب التهاب الدماغ خلال العقد المنصرم في بهار، 355 منهم توفوا في عام 2014 وحده.

(فرانس 24)