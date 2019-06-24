سيباشر أعماله السبت.. "التربية": الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمينا يصل نهاية الأسبوع

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن قدوم الوفد الكويتي للتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين سيكون نهاية الأسبوع الحالي، إذ سيباشر الوفد أعماله اعتباراً من يوم السبت القادم في المحافظات الشمالية قبل الانتقال للمحافظات الجنوبية.

وأكدت الوزارة أن باب التقدم للوظائف لا يزال مفتوحاً أمام الخريجين الذين تنطبق عليهم الشروط، وفي التخصصات التي سبق وتم الإعلان عنها وهي: اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والرياضيات، والكيمياء، والأحياء، والفيزياء، والجيولوجيا، والتربية البدنية.

وأشارت التربية إلى أن برنامج عمل الوفد في المحافظات سيتم ترتيبه بحيث يتم التسهيل على المتقدمين لحضور الاختبار والمقابلة مناطقياً.

وجددت الوزارة اعتزازها بالمعلم الفلسطيني وبالثقة التي تتعزز به وتتراكم لدى الأشقاء العرب يوماً بعد يوم.

وأهابت بكافة المتقدمين للعمل في دولة الكويت الشقيقة تجهيز الوثائق والمستندات اللازمة للتعاقد، والتي سبق الإعلان عنها، وتشمل ثلاث نسخ من السيرة الذاتية، وثماني صور شخصية "خلفية زرقاء" (4*6) إضافة إلى الوثائق الآتية مصدقة حسب الأصول :

- أصل شهادة الثانوية العامة وثلاث صور مصدقة.

- أصل المؤهلات العلمية وثلاث صور مصدقة .

- أصل شهادات الخبرة وثلاث صور مصدقة .

- جواز السفر الأصلي + أربع صور عنه .

- ألا يقل التقدير الجامعي "البكالوريوس" عن جيد، وبحيث تتم الإشارة لذلك لفظاً وبشكل صريح .

وأوضحت الوزارة أنها ستتصل بكافة المتقدمين لإعلامهم بموعد الاختبارات والمقابلات ومكانها .