الزراعة: ما أُشيع عن انخفاض اسعار البيض مؤخراً غير صحيح

رام الله - وطن: أوضح الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، طارق ابو لبن، أن ما أُشيع عن انخفاض اسعار البيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً غير صحيح، انما يتعلق بمزارع محددة لم تكن لديها الادارة اللازمة خلال شهر رمضان، حيث قلة الطلب على هذه السلعة.

وأضاف ابو لبن في تصريحات لصوت فلسطين أن ارشادات صدرت عن وزارة الزراعة قُبيل شهر رمضان لكيفية تعامل المزارعين، الا أن بعضهم لم يطبقوا ذلك ما ادى الى فيض كبير من البيض حيث قاموا بتخزينه املاً ببيعه لاحقاً، وهو ما يُعد مخالفة للمدة التي من شأنها ان تُقلل من جودته وصلاحيته.

واوضح ابو لبن ان اسعار البيض في السوق الفلسطيني متوسطة، حيث تتراوح ما بين 12 – 15 شيقلا.

وشدد على الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة بالشراكة مع مزارعي الدجاج البياض وممثليهم من تنظيم للكميات المنتجة والتي تأتي نتيجة للتوازن بين العرض والطلب، حيث تسمح وزارة الزراعة بتربية 2.2 مليون فرخة بياضة، منها 1.6 مليون فرخة منتجة و600 الف لعمليات الإحلال والإبدال، بحيث تحافظ على انتاج ما يقارب 14 مليون كرتونة بيض سنويا وهي الكمية المستهلكة في أسواق الضفة الغربية. وشدد على ضرورة التواصل مع الجهات الرقابية لا سيما وزارة الزراعة في حال قرر مزارع أو اكثر اتلاف كميات يشك في فسادها تجنبا للآثار البيئية والتلوث المحتمل والذي من شأنه التأثير على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.