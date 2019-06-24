تونس تهدر نقطتين وتتعادل مع أنغولا

وطن: افتتح المنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم بالتعادل مع نظيره الأنغولي 1 / 1 اليوم الاثنين على ملعب استاد "السويس" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة بالبطولة المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وافتتح يوسف المساكني قائد المنتخب التونسي التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ثم أدرك دجالما كامبوس التعادل للمنتخب الأنغولي في الدقيقة 73 .

وحصد كل من المنتخبين بذلك النقطة الأولى له في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي مالي وموريتانيا.