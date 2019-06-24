75 مؤسسة أوروبية ترفض ورشة البحرين وصفقة القرن

وطن: أطلقت عشرات المؤسسات الفلسطينية والعربية والأوروبية، عريضة أعربت فيها عن رفضها لورشة البحرين، وصفقة القرن ودعت إلى مواجهة كافة المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية.

وأكدت العريضة على رفض ما يرافق الصفقة من خطوات وإجراءات تمهد لها، من خلال ورشة البحرين وما سبقها من إجراءات أمريكية وقرارات حول القدس المحتلة واستهداف متواصل بغية انهاء وكالة الأونروا.

وجاء في العريضة: " نحيي أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم على قاعدة الشعب الفلسطيني الواحد وخصوصا أهلنا وشعبنا في الداخل لصمودهم في وجه المحتل ونثمن أدوات نضاله وخاصة الوقوف في وجه تهويد القدس والمقدسيين وصبر شعبنا على حصار قطاع غزة ودعم مسيرات العودة المبدعة، كما نحيي أيضا أهلنا في الضفة الغربية وأراضي 48 على تجذرهم في أرضنا".

ودعت المؤسسات الموقعة على العريضة، الحكومات الأوروبية إلى مواجهة القرار الأمريكي المتفرد تجاه القضية الفلسطينية والمخالف للقوانين الدولية.

وجددت المؤسسات رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من خطورته على الشعب الفلسطيني، كونه يشكل غطاء وتكريسا للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.