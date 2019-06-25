الاحتلال يوقف نقل الوقود لمحطة كهرباء غزة حتى إشعار آخر

وطن: أعلن ما يسمى مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق، صباح الثلاثاء، عن وقف نقل الوقود القطري لمحطة كهرباء قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن القرار اتخذ ردا على إطلاق بالونات متفجرة وحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة خلال الأيام الأخيرة. مشيرةً إلى أن 13 حريقا شهدتها مناطق الغلاف أمس بفعل تلك البالونات.

وأشارت إلى أن القرار سيبدأ تنفيذه صباح اليوم وسيستمر حتى إشعار آخر.

ويتعمد الاحتلال استخدام سياسة تقليص مساحة الصيد ردا على إطلاق البالونات، إلا أنها تراجعت أمس عن قرار تقليص المساحة لتتخذ هذا القرار الجديد بمنع نقل الوقود المدعوم من قطر لصالح المحطة الوحيدة لغزة.