نقيب المحامين لوطن: ندرس إمكانية رفع دعوى في المحافل الدولية ضد كل من يشارك في ورشة المنامة

وطن: ألمح نقيب المحامين جواد عبيدات، الثلاثاء، إلى إمكانية رفع دعوى في المحافل الدولية المختلفة، ضد كل من يشارك في ورشة المنامة.

وخلال حديثه الهاتفي عبر برنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه ريم العمري، قال عبيدات إن لدى النقابة طاقما من المحامين المختصين في القانون الدولي، "وليس غريبا ان نقوم بدراسة موضوع الورشة والتوجه للمحافل الدولية لمقاضاة كل من ساهم في تنظيمها وشارك فيها".

وأضاف عبيدات أن النقابة طالبت النائب العام أكرم الخطيب بأن "يتخذ إجراءات ضد كل فلسطيني يشارك في هذه الورشة، التي تخرج عن آداب وأخلاق الشعب الفلسطيني".

وأضاف "طالبنا أن يحرك النائب العام دعوى وقضية على كل من يشارك في الورشة".

وبين نقيب المحامين أن إضرابا شاملا سيعم المحاكم في أرجاء الوطن العربي، اليوم الثلاثاء الساعة 11، إلى جانب وقفات احتجاجية، وأن على كل محام أن يسجل أمام القاضي اعتراضه على ورشة المنامة.

وبين أنه تم التوافق على الخطوات مع كل النقباء الذين يمثلون المحامين في الوطن العربي.

وأضاف عبيدات أن اتحاد المحامين العرب، أصدر بيانا طالب فيه كافة أعضائه بوقفة احتجاجية امام نقاباتهم.

وقال "لأول مرة في تاريخ اتحاد المحامين العرب منذ تأسيسه سنة 1948 لم يتخذ مثل هذه الخطوة البناء التي تضع القضية الفلسطينية على سلم أولوياته".