نيابة الاحتلال تتراجع عن اتهام محمود قطوسة باغتصاب طفلة يهودية.. وتقرر الإفراج عنه

وطن - أكدت عائلة المواطن محمود قطوسة في حديث لوطن بأن نيابة الاحتلال قد قررت، اليوم الثلاثاء، الإفراج عنه بعد اتهامه باغتصاب طفلة إسرائيلية تبلغ من العمر (7 سنوات).

وأعلنت مصادر عبرية بأنّ قطوسة سيفرج عنه اليوم، بعد أن تراجعت النيابة عن لائحة الاتهام الموجه ضده، حيث اتهم بالاغتصاب والاعتداء والخطف بحسب ما أوردت الصحافة العبرية.

ونفى قطوسة منذ اليوم الأول لاعتقاله الشبهات المنسوبة له، حيث ألغت النيابة لائحة الاتهام التي قدمت ضده، وذلك بعد أن دحضت الوقائع التي تم جمعها بالملف لائحة الاتهام التي رافقتها حملة تحريض عنصري على قطوسة.

وحاولت وكالة وطن التواصل مع عائلة المتهم للوقوف على حيثيات القضية، وبسبب تواجد العائلة الان داخلة أروقة المحكمة، سيتم ذكر التفاصيل بعد انتهاء الجلسة.

فيما استغل اليمين الإسرائيلي المتطرف قضية قضية قطوسة في عمليات تحريض عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.

يتبع ...