إضراب شامل في غزة

وطن: عم الإضراب الشامل قطاع غزة، صباح الثلاثاء، رفضًا لمؤتمر البحرين الذي سيعقد اليوم في المنامة، وسط رفض فلسطيني وعربي شعبي واسع، فيما ستجري مسيرات شعبية بالضفة الغربية المحتلة لذات الهدف.

وشلّ الإضراب مؤسسات القطاع الخاص والشركات والمحال التجارية والأسواق.

ويُعقد اليوم "مؤتمر البحرين"، والذي يهدف إلى تطبيق الشق الاقتصادي من خطة ما باتت تعرف بـ"صفقة القرن"، الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مقابل استثمارات في الدول العربية.

وكانت، أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عن إضراب شامل الثلاثاء، في كافة أنحاء قطاع غزة، لتشمل جميع مناحي الحياة؛ احتجاجا على ورشة البحرين.

كما دعت القوى جماهير شعبنا بغزة والضفة وفي الأرضي المحتلة عام 48 وفي الشتات للمشاركة بالفعاليات والمؤتمرات المناهضة لمؤتمر البحرين الهادف لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية.