فيديو وصور | الاحتلال يهدم خيمة الاعتصام في وادي ياصول بالقدس



القدس- وطن: هدمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، صباح اليوم الثلاثاء، خيمة اعتصام نصبها أهالي حي وادي ياصول ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على منازلهم المهددة بالهدم.

وكانت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال قد ألصقت عصر يوم أمس الاثنين، إخطارا بهدم الخيمة، وحددت ثلاث ساعات لتنفيذ عملية الهدم.

يذكر أن عشرات العائلات في الحي المذكور مهددون بالتهجير؛ بحجة البناء دون ترخيص، ويصر السكان على البقاء في منازلهم رغم تهديدات الاحتلال.