"معتقلو حوارة" يعيدون وجبات طعامهم منذ أمس احتجاجا على ظروف احتجازهم

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن معتقلي (مركز توقيف حوارة) جنوب نابلس، بدأوا منذ يوم أمس الاثنين بإرجاع كافة وجبات طعامهم، وذلك احتجاجا على سوء الظروف الاعتقالية التي يحتجزون فيها.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن أسرى "حوارة" وعددهم 6 أسرى أكدوا أنهم لن يقبلوا أي وجبة طعام لحين تحسين ظروف اعتقالهم، حيث لا يتم ادخال الخبز مع الطعام، ولا يسمح لهم بالخروج لقضاء حوائجهم الا أوقات الفورة، كما أن الإدارة أجبرتهم على ارتداء ملابس "شاباص" (زي موحد تفرضه إدارة السجون) مهترئة، ولها رائحة عفنة وقذرة، وكذلك حرمان المدخنين من السجائر.

ونقلا عن إفادات الأسرى، فإنهم يتعرضون للتنكيل والاعتداء عليهم خلال عملية اعتقالهم، وتكبيلهم بشكل شديد، وكذلك تعصيب أعينهم، وشتمهم بمسبات قذرة، خلال اقتيادهم الى مركز التوقيف.