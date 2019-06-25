إضراب يشل مخيمات لبنان وإحراق علمي "إسرائيل" وأمريكا

وطن: شل الاضراب العام مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وسط اقفال كافة الموسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والمحال التجارية في خطوة تعتبر الاوسع منذ سنوات.

وأحرق العشرات من أبناء مخيم عين الحلوة، اليوم الثلاثاء، وقواه السياسية الوطنية والاسلامية، العلمين الأميركي والإسرائيلي، أمام مقر "القوة المشتركة" الفلسطينية، في الشارع التحتاني، بعدما داسوهما بالاقدام غضبا، وقطعوا الطريق لبعض الوقت وأضرموا النار بالإطارات.

وجاء هذا الحراك الفلسطيني، تلبية لدعوة "هيئة العمل الفلسطيني المشترك، واللجان الشعبية للقوى الوطنية والاسلامية" في صيدا.

وقال مسؤول العلاقات السياسية للجبهة الشعبية في منطقة صيدا ابو حسين حمدان، ان عين الحلوة الموحد بقواه السياسية الوطنية والاسلامية يعبر اليوم عن موقفه التمسك بحق العودة ورفض التوطين وسيقاوم اي حلول استسلامية تريدها الادارة الاميركية.

وشهدت مخيمات الفلسطينيين في لبنان يوم أمس الاثنين، إضراباً عاماً شل ​المخيمات​، رفضا لإنعقاد "ورشة المنامة"​ يومي 25 و26 حزيران الحالي ومن ورائه "​صفقة القرن​" الاميركية التي تهدف الى تصفية ​القضية الفلسطينية​ وشطب ​حق العودة​.

كما شهد مخيم الرشيدية، أمس، مسيرة، بحضور ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينة الإسلامية والوطنية واللجان والمؤسسات، حيث جابت المسيرة شوارع المخيم رافعة الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة بورشة البحرين.