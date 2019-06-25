الصحافيون الإسرائيليون “احتلوا” المنامة بجوازات سفرهم .. هنا باراك رافيد من المنامة بالعبريّة

وطن: في الساعة السابعة وـ20 دقيقة مساء أمس الاثنين، بحسب التوقيت المحليّ لفلسطين، بدأت القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيليّ بالاحتفال بـ”الإنجاز التاريخيّ” لكيان الاحتلال في التطبيع مع دولةٍ عربيّةٍ أخرى هي مملكة البحرين. في الأستوديو جلس مُقدِّم البرنامج اليوميّ أودي سيغال، وهو المُراسِل السياسيّ السابِق لشركة الأخبار الإسرائيليّة وأعلن، وهو يتمايل كالطاووس، أعلن للمُشاهدين أنّه للمرّة الأولى في تاريخ كيان الاحتلال سننتقِل ببثٍّ حيٍّ ومُباشِر إلى العاصمة البحرينيّة، المنامة، للاستماع إلى تقرير المُراسِل للشؤون السياسيّة في القناة العبريّة، باراك رافيد، الذي كان مُتواجِدًا في العاصمة العربيّة-الخليجيّة، حيثُ ستبدأ اليوم الثلاثاء ما يُطلَق عليها “ورشة البحرين” الاقتصاديّة. يُشار إلى أنّ البيت الأبيض وجّه دعواتٍ لستّ وسائل إعلامٍ إسرائيليّةٍ للدخول إلى البحرين وتغطية هذا الـ”حدث التاريخيّ” (!).

رافيد، الذي وصل إلى البحرين على متن طائرةٍ من العاصمة الأردنيّة، عمّان، مع المُنتِج الإسرائيليّ، لم يتوقّف للحظةٍ عن التعبير عن السعادة والفرحة لهذا التقرير غيرُ المسبوق، على حدّ تعبيره. وعبّر عن فرحته قائلاً لمُقدِّم البرنامج: أتذكر يا صديقي، عندما سافرنا سويّةً إلى العاصمة القطريّة، الدوحة، قبل حوالي عشرين عامًا بصحبة الوزيرة تسبي ليفني؟ وتابع: إنّ الأمر، أضاف قائلاً، مُشابِهًا، ولكن استدرك قائلاً: خلافًا للزيارة التي قمنا بها للدوحة، هنا في المنامة الاستقبال حار، ويسمحون لنا ببثّ التقارير بصورةٍ حيّةٍ ومُباشرةٍ، ولا توجد أيّ عوائق تمنعنا من القيام بمهمتنا في تغطية الورشة الاقتصاديّة، لافِتًا في الوقت عينه، إلى أنّ التوقعّات من المُنتدى الاقتصاديّ مُنخفِضةً جدًا، ولكنّه بالمُقابل قال إنّ مشوار الألف ميل يبدأ من خطوةٍ واحِدةٍ، وأنهى تقريره بالقول: هنا باراك رافيد، المنامة، البحرين، القناة الثالثة عشر الإسرائيليّة، طبعًا باللغة العبريّة.

وأشار رافيد في تغريدةٍ على (تويتر) إلى أنّه يقوم بتغطية الأحداث السياسيّة في جميع أنحاء العالم منذ فترةٍ طويلةٍ، ولكن هذا المؤتمر هو الأكثر إثارةً بالنسبة له، إذْ أنّه للمرّة الأولى، تسمح دولةً عربيّةً لا تُقيم علاقاتٍ دبلوماسيّةٍ مع كيان الاحتلال، بدخول صحافيين من تل أبيب إليها مع جوازات السفر الإسرائيليّة فقط، كما قال.

وسارع جيسون غرينبلاط، مبعوث الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، إلى منطقة الشرق الأوسط، والذي يُعتبر من أحد مهندسي خطّة السلام الأمريكيّة، التي غدت تُعرَف إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، سارع إلى تهنئة الصحافيّ الإسرائيليّ والاطمئنان عليه في البحرين، قائلاً: آمل أنْ الرحلة من عمّان إلى المنامة كانت ممتازةً، وذلك عبر تغريدةٍ نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعيّ (تويتر)، قائلاً أيضًا: سنلتقي سويةً في المنامة، على حدّ تعبيره. وأضاف غرينبلاط أنّ 25 وسيلةً إعلاميّةً من جميع أنحاء العالم ستكون حاضرةً في “ورشة البحرين، منها 7 إسرائيليّةً. جديرٌ بالذكر أنّ القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيليّ تنازلت عن إيفاد ممثلٍ عنها إلى البحرين، وذلك لأنّ البيت الأبيض رفض السماح لمُراسِلة الشون السياسيّة، دانّا فايس، لتغطية مؤتمر البحرين بسبب “حساباتٍ قديمةٍ” بين المُراسِلة والبيت الأبيض، كما أكّدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، التي هي الأخرى لم تقُم بإرسال مندوبٍ عنها إلى المنامة.

عُلاوةً على ذلك، كتب اليوم مبعوث صحيفة (يسرائيل هايوم) أرئيل كهانا، إلى البحرين، في عنوانٍ رئيسيٍّ وبالبنط العريض: جزيرة الآمال، رجال أعمال من ميع أراء العالم وصلوا إلى البحرين، وأضاف أنّ مُوظّفي جوازات السفر في المطار بالمنامة، الذين كانوا يرتدون اللباس التقليديّ استقبلونا بحرارةٍ بالغةٍ، وكانوا مشدوهين جدًا عندما اطلّعوا على جوازات السفر الإسرائيليّة، كما أكّد في تقريره، وتابع قائلاً إنّه في الوقت الذي قامت فيه إسرائيل بتخفيض سقف التوقعّات من “ورشة البحرين”، فإنّ العاصمة المنامة كانت وكأنّها تحتفِل بعيدٍ، على حدّ وصفه.

بالإضافة إلى ذلك، شدّدّ الصحافيّ الإسرائيليّ على أنّ التاريخ سيكتُب أنّ الفلسطينيين رفضوا الوصول لمؤتمرٍ نظمته الدولة العظمى في العالم، وبذلك سجّلوا مرّةً أخرى رفضهم للسلام، وفي المُقابِل لن يتهّموا إسرائيل بإفشال المؤتمر وخطّة ترامب، ولكن المصلحة الإستراتيجيّة في نزع التوتّر بين إسرائيل والدول العربيّة، سيُكتَب بحروفٍ من ذهبٍ في كتب التاريخ بالنسبة للدولة العبريّة، كما اختتم تقريره.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيليّة إلى أنّ النائبة في الكنيست الإسرائيليّ، شارون هيسكيل، من حزب (ليكود) الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تُشارِك في المؤتمر، حيثُ نُشِرت لها صورةً في المنامة وهي بلباسٍ مُتواضعٍ احترامًا للمُضيفين في مملكة البحرين، كما أكّدت التقارير.

إلى ذلك، قال رجل الأعمال الفلسطينيّ، أشرف العبري، من مدينة الخليل المُحتلّة بالضفّة الغربيّة، الذي يُشارِك في “ورشة البحرين” وسيُلقي كلمةً، قال لهيئة البثّ الإسرائيليّة (كان) شبه الرسميّة، إنّ اللقاء في المنامة يحمل في طيّاته فرصةً كبيرةً للشعب الفلسطينيّ، والتي لم تُحقق حتى اللحظة، على حدّ تعبيره.

زهير أندراوس (رأي اليوم)