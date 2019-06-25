صور | وقفات ومسيرات غضب في الضفة وإضراب شامل في غزة رفضاً لورشة البحرين

رام الله- وطن: خرجت مسيرات غاضبة، اليوم، في العديد من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضاً لصفقة القرن وورشة البحرين.

ورفع المشاركون في الوقفات لافتات منددة بالورشة والصفقة، وبمشاركة بعض ممثلي الدول العربية فيها، وهتف المتظاهرون بالتأكيد على الحق الفلسطيني ورفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض مقايضة الحقوق بالمال. كما علّق المشاركون في مظاهرة بيت لحم صورا لملك البحرين ومحمد بن سلمان على حمار.

ففي مدينة الخليل خرجت مظاهرة من ميدان ابن رشد جابت شوارع المدينة، وفي نابلس وبيت لحم وجنين وطولكرم وسلفيت وقلقيلية، وأريحا شرق، ورام الله والبيرة.

وأصيب عدد من المواطنين في مسيرتي بيت لحم ورام الله والبيرة بالاختناق، جراء إطلاق جيش الاحتلال الغاز تجاه المتظاهرين.

وفي قطاع غزة، ساد إضراب شامل، كافة المرافق الحكومية والتجارية والخاصة، احتجاجا على عقد الورشة.

وانطلقت اليوم ورشة " الازدهار من أجل السلام"، المعروف بـ"مؤتمر البحرين"، في البحرين، بغرض تنظيم الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن".