الدعوة لإقامة صلاة الجمعة في بلدة صور باهر تضامنا مع الأهالي ضد سياسة الهدم

وطن: دعت لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، إلى اقامة صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بجوار المباني المهددة بالهدم من قبل الاحتلال.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين سيلقي خطبة الجمعة بخيمة الاعتصام، ويلي الصلاة مؤتمر صحفي يتحدث به عدد من قادة العمل الوطني في القدس حول آخر المستجدات على قضية هدم المباني.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت بهدم 16 بناية سكنية بواقع أكثر من مائة شقة في الحي، بذريعة قربها من الجدار العنصري، وأمهلت السكان حتى الثامن عشر من الشهر المقبل لهدم هذه المباني من قبل أصحابها وإلا ستهدمها جرافات بلدية الاحتلال في القدس وتحمل تكاليف الهدم للأهالي.