اصابة مصطفى البرغوثي ومتظاهرين وصحفيين بالاختناق بغاز الاحتلال قرب مستوطنة "بيت ايل"

البيرة- وطن: قمع جيش الاحتلال المتظاهرين الذين خرجوا رفضاً لصفقة القرن وورشة البحرين، اليوم، قرب مستوطنة "بيت ايل" المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز اتجاه المتظاهرين، حيث أصيب في المظاهرة أمين عام حركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي، وعدد من المتظاهرين والصحفيين بالاختناق بالغاز.

ورفع المشاركون في المظاهرة الغاضبة، العلم الفلسطيني، ولافتات رافضة لورشة البحرين وصفقة القرن، مؤكدين على التمسك بالحقوق الفلسطينية ورفض استبدالها بالمال.