جنين: الاحتلال يصادر جرارا زراعيا ومعدات بناء لمدرسة (التحدي 17)

رام الله- وطن: صادرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، معدات بناء لمدرسة ظهر المالح الأساسية (مدرسة التحدي 17)، وجرارا زراعيا في قرية ظهر المالح الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري من الجهة الشمالية الغربية من منطقة يعبد.

وذكر رئيس مجلس قروي ظهر المالح عمر الخطيب، أن قوات الاحتلال ترافقها ما تسمى دائرة التنظيم والبناء اقتحمت القرية وداهمت المدرسة واستولت على جرار زراعي ومعدات للبناء من طوب ورمل واسمنت ولفات من الأسلاك داخل المدرسة، وذلك لمنع بناء المشروع الثاني من وحدات صحية وسور لمدرسة التحدي تحت حجة عدم الترخيص .

وأضاف إن سلطات الاحتلال سلمتهم قرارا بمنع البناء بحجة عدم الترخيص، وقرارا آخر بمصادرة المواد والجرار الزراعي المستعمل في المشروع.