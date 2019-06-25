10 حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية اليوم الثلاثاء أن 10 حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف قطاع غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وذكر موقع "حدشوت 24" و"مفزاك لايف" العبريين أن حريقين اندلعا في تجمع مستوطنات "أشكول"، فيما اندلع حريق في منطقة "كرم أبو سالم"، وحريق في مستوطنة "شاعر هنيغف"، بفعل البالونات الحارقة.

ولفتا إلى اندلاع 3 حرائق في منطقة "كيسوفيم"، إثر بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وصعد الشبان الفلسطينيون خلال اليومين الماضيين من إطلاق البالونات المذيلة بفتائل مشتعلة في ظل تلكؤ الاحتلال بتنفيذ تفاهمات رفع الحصار عن قطاع غزة.