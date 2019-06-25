ريال مدريد يبدل موعد "ضم مبابي"

وطن: قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إدارة ريال مدريد تخلت عن فكرة التعاقد مع النجم الشاب كيليان مبابي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وأجلت العملية إلى وقت لاحق.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي الملكي قررت فتح ملف مبابي مرة أخرى عام 2020، حين "تصبح الظروف مواتية" مع إدارة باريس سان جرمان.

وتابع أن رئيس الفريق الباريسي ناصر الخليفي شدد على أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لن يغادر "حديقة الأمراء" خلال الصيف الحالي، فيما قرر مبابي الصمت وعدم الحديث لوسائل الإعلام، بشأن مستقبله.

وكانت صحيفة "فرانس فوتبول" الشهيرة قد أكدت قبل أسابيع عزم ريال مدريد تقديم عرض بقيمة 280 مليون يورو (315 مليون يورو) من أجل الحصول على خدمات مبابي.

جواب مبابي الوحيد عن تكهنات وسائل الإعلام، كان في بداية يونيو الجاري، حين قال "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ريال مدريد.. أنتم دائما تسألونني نفس السؤال، لكن الوقت ليس مناسبا للإجابة".

وتعاقد الفريق الباريسي مع مبابي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو قادما من موناكو الفرنسي، لكن أنباء انتقاله إلى النادي الملكي لم تتوقف من وقتها، لا سيما بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق.

يشار إلى أن الشاب الفرنسي وصل إلى هدفه رقم 100 بعمر 20 عاما فقط هذا العام، وهو ما لم يستطع تحقيقه كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.