صحيفة: نيمار قريب جدا من العودة لبرشلونة

وطن: ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب أكثر من العودة لفريقه السابق برشلونة الإسباني.

ووفق صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن نجم باريس سان جيرمان قبل بنود عرض برشلونة للعودة إلى الفريق الإسباني.

وقالت الصحيفة إن نيمار قبل عرضاً شفهياً من برشلونة للانتقال إلى صفوفه بعقد يمتد إلى خمس سنوات.

وزعمت "سبورت" أن نيمار مستعد للانتقال مقابل راتب أقل مما يتقاضاه في النادي الفرنسي لضمان نجاح الصفقة، وأنه لم يتفاوض حتى بشأن شروط العقد لأنه يعلم مسبقاً أن برشلونة عرض أقصى ما يمكن له أن يدفع للنجم البرازيلي.

ويبدو أن نادي برشلونة يرغب بشدة في إعادة مهاجمه السابق نيمار دا سيلفا إلى عرينه، خاصة بعد أخبار تؤكد توتر العلاقة بين النجم البرازيلي والفريق الباريسي.

وكان القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قد وضع شرطا تعجيزيا مقابل التخلي عن خدمات النجم البرازيلي نيمار.

ووفق تقارير صحفية فرنسية، فإن الخليفي حدد سعر بيع نيمار بـ300 مليون يورو، أي بما يزيد بـ78 مليونا عن السعر القياسي الذي اشتراه به قبل عامين.

يشار إلى أن نيمار انضم لباريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، لغاية حزيران/ يونيو 2022، كأغلى لاعب في العالم.