ضبط مشتلين للمخدرات في بلدة الزاوية بسلفيت

رام الله- وطن: ضبطت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، مشتلين للمخدرات، وألقت القبض على أربع أشخاص يشتبه بهم بحيازة وزراعة المواد المخدرة في بلدة الزاوية قضاء سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لدى فرع مكافحة المخدرات في الشرطة مفادها وجود مشتل للمخدرات في بلدة الزاوية وبعد البحث والتحري والتاكد من صحة المعلومات، وبعد استصدار امر تفتيش من النيابة العامة، تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات ساندتها قوة من الشرطة ومن الأمن الوطني، وفور وصولها باشرت بإجراءات التفتيش والبحث .

هذا وانه خلال عملية التفتيش ضبطت الشرطة داخل احد المنازل 188 غرام من مادة بيضاء اللون يشتبه بكونها مادة مخدرة، كما عثرت على منزل مكون من طابقين مجهز تجهيز كامل لزراعة المواد المخدرة، وضبطت ايضا 26 شتلة يشتبه انها مخدرة من نوع مرغوانا بداخل مشتل لزراعة البندورة طولها يصل لغاية مترين، حيث قامت الشرطة بضبط هذه المواد وإلقاء القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم بحيازة وزراعة والاتجار بالمواد المخدرة .

وتم توقيف الاشخاص الاربعة المشتبه بهم حيث سيتم إحالتهم والمضبوطات لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .