أكثر من 20 ألف مستفيد.. صندوق القدس وجمعية الاقصى يختتمان برنامجهما الرمضاني

وطن: اختتم صندوق ووقفية القدس وجمعية الاقصى لرعاية المسجد الاقصى المبارك برنامجهم الرمضاني "حملة رمضان الخير والتمكين" النسخة الثانية، والتي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار " انتماء يتنامى وعطاء يتآتي "، وقد شملت الحملة العديد من المبادرات الخيرية أبرزها الافطارات والسحورات وكسوة العيد للأيتام وترميم المنازل وتقديم المنح الدراسية وغير ذلك.

كما تضمنت الحملة العديد من الأنشطة التفاعلية بمشاركة شخصيات مقدسية وقيادات المجتمع المحلي في الداخل، وتم توزيع حوالي 1300 طرد غذائي على العائلات المستورة والاف الوجبات من الافطار والسحورات وأكثر من 500 كسوة عيد وترميم ثلاثة منازل خلال شهر رمضان المبارك وتوزيع أكثر من 20 منحة دراسية للفصل الصيفي.

من جهته، شكر رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري كل من ساهم ماديا ومعنويا بإنجاح الحملة وإيصال الدعم إلى مستحقيه مؤكدا السعي الدائم لتعزيز هذه الحملات وأثرها في المجتمع المقدسي.

واعتبر المصري الشراكة مع جمعية الاقصى والاهل في الداخل الفلسطيني بالبناءة والهامة وتأتي في إطار تعزيز الجهود وتنسيقها.

من جهته، هنأ الشيخ صفوت فريج رئيس جمعية الأقصى الجميع بنجاح الحملة للعام الثاني على التوالي ومشيدا بالتنامي والزيادة في أعداد المستفيدين من الحملة وبرامجها، واعتبر الشيخ فريج هذه الحملة هي جسر من جسور التراحم والترابط بين مدن الداخل الفلسطيني وبين مدينة القدس."