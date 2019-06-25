الاحتلال يستولي على رافعة كهرباء ومركبة خدمات لبلدية بيت أمر

رام الله- وطن: استولت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على رافعة للكهرباء "شاحنه" ومركبة خدمات تابعتين لبلدية بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، أنه أثناء عمل طاقم عمال الكهرباء في صيانة شبكة كهرباء البلدة بمنطقة بيت زعتة شرق بيت أمر، وهي منطقة تقع ضمن حدود البلدية، داهمت قوات الاحتلال المنطقة وأجبرت العمال على التوقف عن مواصلة عملهم واحتجزتهم واستولت على الرافعة "الشاحنة" والمركبة ونقلتهما إلى ما يسمى معسكر "عصيون" شمال الخليل.