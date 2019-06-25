جامعة القدس تعلن عن طرح تخصصات دراسية جديدة

رام الله- وطن: أعلنت جامعة القدس عن طرح تخصصات جديدة وبرامج دراسية متطورة، وهي برنامج دبلوم متوسط في تكنولوجيا المعلومات يشمل ثلاثة مسارت في برمجة تطبيقات الهواتف الذكية، و تصميم وتطوير صفحات الويب، وشبكات الحاسوب والانترنت، وبرنامج البكالوريوس في الهندسة الصناعية، و مسار الجودة و سلامة المريض ضمن برنامج ماجستير السياسات و الادارة الصحية في كلية الصحة العامة.

ويقبل برنامج الدبلوم المتوسط الناجحين في الثانوية العامة لكافة المسارات، ومدة الدراسة فيه سنتين، حيث تأتي هذه البرامج ضمن استحداث جامعة القدس لكل ما هو جديد ومتطور لاحتياجات السوق المحلي من الخريجين، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

ويعد مسار برمجة تطبيقات الهواتف الذكية البرنامج الأول من نوعه في فلسطين، والذي يهدف إلى إعداد مطورين لتطبيقات الهواتف الذكية لمختلف الأنظمة، و قادرين على بناء تطبيقات ذات فعالية وجودة عالية منافسة في السوق الفلسطيني والعالمي.

أما المسار الثاني في تصميم وتطوير صفحات الويب، ويهدف إلى تمكين الطالب من امتلاك المهارات المتعلقة بإعداد وتصميم صفحات الويب، مثل مساقات مهارات التصميم والوسائط المتعددة، ولغات البرمجة المتقدمة، والتدريب على التطبيقات الحديثة الخاصة بعملية تصميم صفحات الويب، بالإضافة إلى التدريب الميداني الذي سيتم توفيره للطلبة مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال في فلسطين .

و يهدف المسار الثالث في شبكات الحاسوب والانترنت، إلى إكساب الطالب مهارات علمية وفنية في مجال شبكات الحاسوب والإنترنت، مما يسهم في نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني، وتغطية حاجة القطاع الصناعي والخدماتي بالكوادر اللازمة والمؤهلة في هذا المجال.

وطرحت الجامعة برنامج مسار الجودة وسلامة المريض ضمن برنامج ماجستير السياسات و الادارة الصحية في كلية الصحة العامة، ويهدف البرنامج إلى توفير التدريب في مجال السياسة الصحية والإدارة مع التركيز على ممارسات إدارة الجودة وسلامة المرضى في مؤسسات الرعاية الصحية، مما يزيد من قدرات المشاركين ومهاراتهم لتقديم الرعاية الصحية الجيدة والآمنة، بالاضافة إلى المساهمة في تعزيز أداء النظام الصحي الفلسطيني.

وطرحت الجامعة أيضاً برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية على نظام ثنائية التنفيذ (Dual system)، ويعد البرنامج الدراسي الأمثل للطالب خلال دراسته في برنامج الدراسات الثنائية الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والمراحل العملية المتنوعة، حيث يهدف البرنامج إلى تعليم الطلاب وتدريبهم على القيام بمهام متعددة من خلال التعامل مع القضايا الميكانيكية والكهربائية في المناهج الدراسية، إلى جانب الالمام بمهام الادارة الأساسية والتدريب العملي في شركات ومنشآت صناعية متخصصة .

وتعمل جامعة القدس كل عام على استحداث تخصصات جديدة تضيف قيمة نوعية وعلمية اضافية للبرامج المتنوعة والمتميزة الموجودة فيها.

تجدر الإشارة الى أن جامعة القدس قامت بتوفير كل ما يلزم من تجهيزات ومعدات وكوادر تدريسية لهذه البرامج المطروحة، وذلك لتهيئة كافة الظروف الملائمة للطلبة الجدد استعداداً للفصل الدراسي المقبل 2019/2020 بطرح هذه التخصصات الجديدة.

ويستطيع طلبة الثانوية العامة تقديم طلب الالتحاق ببرامج جامعة القدس قبل ظهور نتائج الثانوية العامة من خلال تحميل رقم الجلوس، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل نتائج الثانوية العامة الكترونياً لدى ظهورها.

لمزيد من المعلومات عن البرامج المطروحة يرجى زيارة الصفحة الالكترونية: http://admission.alquds.edu