حماس: التفاهمات مع الاحتلال في مرحلة الخطر وندعو لعقد لقاء وطني شامل بحضور الرئيس

وطن: دعت حركة حماس، إلى عقد لقاء وطني عاجل وشامل على مستوى الجميع يحضره الرئيس محمود عباس.

وأكد القيادي في الحركة طاهر النونو، أن حماس بحاجة للوحدة الوطنية لمواجهة ورفض صفقة القرن.

وقال النونو في تصريحات صحفية "نريد أن نكون جزءًا من منظمة التحرير لتمارس دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".

وعن تفاهمات التهدئة مع الاحتلال، أشار إلى أنها دخلت مرحلة الخطر الشديد، مطالباً الوسطاء بالتدخل لإنقاذ التفاهمات.

وبخصوص زيارة الوفد المصري للأراضي الفلسطيني، كشف النونو أن الوفد أجل زيارته التي كانت مقررة هذا الأسبوع للضفة الغربية وقطاع غزة.