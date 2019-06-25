"غلاف غزة" يشتعل بفعل البالونات والطائرات الحارقة

وطن: اندلع اليوم الثلاثاء، 15 حريقاً في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل البالونات والطائرات الحارقة رداً على تعنت وتهرب حكومة الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة.

ووفقاً لموقع "حدشوت 24" العبري، فإن 15 حريقا اندلع في المستوطنات بغلاف غزة منذ صباح اليوم الثلاثاء، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع، حيث تنوعت ما بين المجلس الإقليمي "أشكول"، و"كيسوفيم"، وأيضا "كرم أبو سالم"، و"نير عام" و"ناحل عوز".

ووفقاً للموقع فإنه يجري إخماد الحريق الذي اندلع في "نير عام"، بينما في "ناحل عوز" تجري محاولات السيطرة عليه.

وتواصل وحدة برق الجهادية لليوم الثاني على التوالي إطلاق مئات البالونات والطائرات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة رداً على تعنت الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة.

وكانت وحدة برق الجهادية قد حذرت أمس الاثنين، المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي من البقاء في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة قائلة: "سنجعل غلاف غزة كتلة من اللهب" وذلك رداً على تهرب حكومة الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تمت بين المقاومة والاحتلال برعاية مصرية.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت صباح اليوم وقف إدخال ونقل الوقود القطري الى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، واندلاع الحرائق في غلاف غزة.