الاحتلال يعتقل 4 شبان خلال مواجهات في الخليل

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 4 شبان خلال مواجهات اندلعت في باب الزاوية بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ضياء طلال محمد زبلح (18 عاما)، وأحمد عبد المنعم نيروخ (18 عاما)، وماهر نضال الشويكي (18 عاما)، وسامح شحدة الشويكي (17 عاما)، إثر مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري.

يشار إلى أن مواجهات اندلعت في مدينة الخليل عقب فعاليات احتجاجية نظمت في المحافظة، رفضا لما يسمى "صفقة القرن" وورشة المنامة.