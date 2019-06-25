وقفة احتجاجية امام السفارة الامريكية في تل ابيب ضد مؤتمر البحرين .. عايدة توما لوطن: صفقة القرن لن تمر وارادتنا ستنتصر

رام الله - وطن: بالتزامن مع افتتاح اعمال مؤتمر البحرين الاقتصادي، نظمت الجبهة العربية للديمقراطية والمساواة ، والحزب الشيوعي في الداخل الفلسطيني المحتل وقفة احتجاجية ضد ورشة البحرين في مدينة تل ابيب.

وشارك نحو 250 شخصا في الوقفة الاحتجاجية امام السفارة الامريكية في تل ابيب.

وقالت عضو الكنيست عن الجبهة العربية للديمقراطية والمساواة عايدة توما لوطن ان الوققة الاحتجاجية امام السفارة ترفع شعارات مركزية ضد مؤتمر المنامة، والتأكيد على ضرورة افشال صفقة القرن، واقامة الدولة الفلسطينية، وعدم قبول الحلول الاقتصادية بدل الحلول السياسية، وضد الانظمة العربية المتخاذلة.

واكدت توما ان الوقفة تأتي احتجاجا بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المنامة.

واكدت توما اننا اليوم نتظاهر مقابل السفارة الأمريكية في تل- أبيب لنعلن رفضنا التام لـ"صفقة القرن" التي يحيكها ترامب بالتعاون مع نتنياهو والرجعية العربية بهدف تصفية قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

واكدت توما ان القضية الفلسطينية أسمى وأعمق من محاولات ترجمتها إلى أرقام ومال وتحويلها من قضية تحرر وطني الى صفقات اقتصادية، والمال العربي الذي يجير لهذه الضربة بامكانه ان يكون دعمًا مباشرًا لفلسطين بدون وساطة غير نزيهة وصاحبة أجندات خطيرة في المنطقة، كالادارة الامريكية.

واضافت إن مؤتمر البحرين الذي ينعقد اليوم وغدًا هو خطوة أخرى في خطة ترامب ونتنياهو نحو إجهاض حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة، وان هذا المؤتمر ، يأتي استمرارًا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وسن قانون القوميّة ومتابعة بناء المستوطنات ومحاولات تبيضها وضمها.

واكدت توما ان صفقة ترامب لن تمر، وستنصر ارادة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بالرغم من كل المؤامرات التي تحاك ضده.