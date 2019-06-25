إيران: لم يتبق لدينا أي سبب للإلتزام بالاتفاق النووي

رام الله - وطن: قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء، إن بلاده لم يتبق لديها سبب لمواصلة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بدون أن تبادلها الدول الأوروبية الموقعة عليها نفس الالتزام.

وأضاف عراقجي في تصريحات لوكالة أنباء فارس، إنه "بالإشارة إلى الوعود التي لم تنفذ من الجانب الأوروبي، لا يوجد سبب لإيران لتنفيذ التزاماتها من جانب واحد". وأضاف: "إيران أبقت نافذة الدبلوماسية مفتوحة من خلال تقليص التزاماتها تدريجيا".

وكان أمين مجلس القومي الأعلى الإيراني علي شمخاني قال في وقت سابق اليوم إن طهران ستعلن عن إجراءات جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في السابع من تموز/ يوليو تموز.

وشدد شمخاني في مذكرة صدرت الثلاثاء، أن بلاده ستوقف ابتداء من السابع من تموز/ يوليو الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق، وهذا يعني أن طهران ستوقف التزامها بالقيود المفروضة في ما يتعلّق بـ"نسبة تخصيب اليورانيوم" (المحددة بـ3,67% بموجب اتفاق فيينا). ويمكن أن تستأنف أيضا مشروع بناء مفاعل آراك (وسط) للمياه الثقيلة الذي أوقف العمل به بموجب الاتفاق.

وتحدث شمخاني في المذكرة عن ضيق صدر طهران حيال وعود الأوروبيين الذين يقولون إنهم يريدون إنقاذ الاتفاق منذ الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة منه في أيار/ مايو 2018 لكنهم يواجهون صعوبات في إيجاد سبل لتحقيق ذلك.