اعتقال 9 مواطنين في محافظات الضفة .. اصابة 6 مواطنين جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم الامعري فجرا

رام الله - وطن: اصيب 6 مواطنين بجروح مختلفة جراء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الامعري في محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية ان 5 مواطنين اصيبوا بجروح مختلفة برصاص الاحتلال الذي اقتحم فجرا المخيم ، فيما اصيب مواطن سادس بجروح جراء دهسه من قبل جيب عسكري .

وشهد المخيم اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شنت مداهمات في المخيم.

في السياق ذاته، اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاربعاء.