مقتل جنديين من القوات الأمريكية في أفغانستان

وطن: قتل اثنان من العسكريين الأمريكيين في أفغانستان اليوم الأربعاء، حسبما أفادت بعثة "الدعم الحاسم" بقيادة الناتو في بيان لها.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل، كما لم يكشف عن اسمي القتيلين قبل إبلاغ ذويهما بالحادث، الذي زاد من عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 6 جنود على الأقل منذ بداية العام الحالي، وما لا يقل عن 65 جنديا منذ عام 2015، حسب تقارير للحكومة الأمريكية وحلف الناتو

وجاء مقتل الجنديين بعد أقل من 24 ساعة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المفاجئة إلى كابول، حيث بحث جهود التسوية مع المسؤولين الأفغان، معبرا عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة "طالبان" قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في نهاية سبتمبر المقبل.

المصدر: رويترز