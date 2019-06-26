أسماء العملاء الفلسطينيين المشاركين في ورشة البحرين

رام الله - وطن: شارك عدد من العملاء تحت مسمى رجال أعمال، في الورشة الاقتصادية التي انطلقت أعمالها، يوم امس في العاصمة البحرينية المنامة.

وعُرف من بينهم: أشرف الجعبري، خلدون الحسيني، صالح أبو مياله، مروان الزبيدي، وجريس الطويل.

يذكر ان عددا من المشاركين من اولئك العملاء في ورشة البحرين ، كانوا قد شاركوا في اجتماع عقده السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان بمشاركة السيناتور الأمريكي ستانفرت بالقدس الغربية في اذار الماضي، حضره رجال اعمال إسرائيليين منهم رامي ليفي، عُرف منهم أشرف الجعبري وخليل التميمي ووائل ابو اصبيح وماهر زلوم وخلدون الحسيني ووسام سدر واخرون.