الاحتلال يفرج عن 3 صياديين من غزة

وطن: قالت لجان الصيادين صباح الأربعاء، إنّ بحرية الاحتلال أطلقت سراح (3) صيادين بعد اعتقالهما في بحر رفح جنوب قطاع غزة، وهم محمد نضال عياش ومصعب نضال عياش سكان دير البلح وحازم أكرم جميل الندى سكان رفح، حيثُ أطلق سراحهم عبر حاجز بيت حانون (إيرز).

وأفادت لجان الصيادين، أنّ بحرية الاحتلال اعتقلت ليلاً الصيادين الشقيقين محمد ومصعب نضال عايش من عرض بحر رفح، بعد إطلاق النار تجاه مركبهما.

وأشار، إلى أنّ صيادي مدينة رفح، قاموا بسحب وإخراج قارب لعائلة عياش وعلى القارب والمحرك آثار للأعيرة النارية.