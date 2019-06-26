حادثة كادت تقتل العشرات من جنود الاحتلال

وطن: كشفت قناة عبرية النقاب عن كارثة كادت أن تحدث في صفوف جيش الاحتلال، وكادت أن تودي إلى مقتل عشرات الجنود.

وأوردت القناة العبرية الثانية عبر موقعها الإلكتروني أنه خلال تمرين عسكري، تمركزت وحدة "ماجلان" الخاصة في جيش الاحتلال، قرب الحدود الشمالية لوادي الأردن، للتعامل مع حادث عملي، لكن قوات الجيش الأخرى في التدريبات لم تكن تعرف بوجودها، وأطلقت ناحيتها قذائف الهاون، وسقطت القذائف بجانبها لكن لم يصب أحد.

وأشارت القناة إلى أنه في أعقاب الحادث ثم إيقاف التدريبات، وتم نقل تقرير عنها إلى القيادة الشمالية لجيش الاحتلال، وأمرت بفتح تحقيق، فيما تبين أن هناك فجوة كبيرة في التنسيق بين وحدات الجيش المختلفة.