حملة للتبرع بالدم في بنك القدس

رام الله - وطن: نظم بنك القدس لموظفيه بالتعاون مع مركز بنك الدم الفلسطيني موخراً يوماً للتبرع بالدم وذلك في مقر الإدارة العامة لبنك القدس

جاء ذلك لمناسبة "اليوم العالمي للتبرع بالدم" الذي يصادف في 14 من شهر حزيران من كل عام حيث لوحظ اقبالاً جيداً من الموظفين للمشاركة في الحملة الذين أبدو إهتمامهم بهذه المبادرة.

الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي وفي معرض تعليقه على هذه الحملة قال " إن الحملة تأتي في سياق المسؤولية المجتمعية والوطنية التي يمارسها البنك تجاه أبناء شعبنا خاصة المرضى منهم، كما أكد هدمي على ضرورة نشر وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي لدى الموظفين الامر الذي يسهم من منظور طبي في تجديد وتطوير وتنشيط كريات الدم.

مديرة العلاقات العامة في مركز بنك الدم كرمال ياسين قالت "إن الحملة جاءت بناء على دعوة بنك القدس لموظفيه من أجل التبرع بالدم، بهدف تزويد كافة مستشفيات الضفة باحتياجاتها من كميات الدم"، وتوجهت كرمل بالشكر لأسرة بنك القدس على هذه المبادرة مؤكدة على أن هذه الحملة هي خدمة إنسانية وطنية من أجل الاكتفاء الذاتي من احتياطات الدم ووقاية من الأمراض الشائعة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن النشاطات المجتعمية المتعددة التي يقوم بها بنك القدس و تحمل رمزية وتأكيد أهمية التبرع الطوعي والدائم بالدم.