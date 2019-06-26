نتنياهو يبحث إلغاء انتخابات الكنيست

وطن: أعلن حزب "الليكود" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس مقترحاً تقدم به رئيس الكنيست يولي إدلشتاين لإلغاء الانتخابات، مشيراً إلى إمكانية ذلك قانونياً، الا أنه لم يتم تحويل الاقتراح إلى المستشار القانوني للكنيست، للمصادقة عليه.

وكتب صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الاقتراح يقوم على ارجاع الكنيست من عطلة الانتخابات بقرار من رئاستها، ومن ثم بقرار من اللجنة المنظمة. وبعد عودتها تقوم بسن قانون إلغاء حلها في إجراء عاجل.

وقال إدلشتاين مساء أمس، إن أعضاء كنيست من جميع الكتل عبروا عن معارضتهم للانتخابات، وأن "الجمهور غير معني بالذهاب إلى حملة انتخابية".

ونظراً إلى أن نتنياهو لم يكن قادراً على تشكيل حكومة في الوقت الذي أعطاه له القانون، سيتعين على الرئيس أن يقرر ما إذا كان سيكلف منتخباً آخر بتشكيل الحكومة.

وصرح مسؤول رفيع المستوى في "الليكود" للصحيفة بأن المبادرة الآن في الساحة السياسية، ولم يتم بعد دراسة امكانيتها القانونية بعمق.

ويذكر ان المستشار القانوني للكنيست، أيال يانون، كان قد أوضح أنه لا يمكن إلغاء قانون حل الكنيست، ووصفه بأنه "نقطة اللاعودة". ومع ذلك، منذ الإعلان الرسمي عن الانتخابات المبكرة، توجه ممثلو "الليكود" و"ازرق - أبيض" إلى المستشار القانوني للكنيست لفحص سبل إلغاء القانون والسماح للكنيست المنتهية ولايتها بمواصلة العمل.