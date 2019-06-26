القبض على 6 اشخاص مشتبه بهم بالسرقة والسطو باريحا

وطن: قبضت الشرطة في محافظة اريحا والاغوار اليوم على 6 اشخاص مشتبه بهم بتنفيذ 9 عمليات سرقة وسطو في المحافظة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ان شرطة المباحث العامة تمكنت من القبض على 4 من المشتبه بهم وفي 3 قضايا منفصلة، بعد ورود عدد من الشكاوي للشرطة، وتمكن المشتبه بهم من سرقة عدد من الفلل والمنازل، وتشمل المسروقات مصاغ ذهبي واموال ادوات كهربائية واثاث وعدد إنشائية وغيرها و500 لتر سولار من احدى الشركات الخاصة في مدينة اريحا، وقدرت قيمة المسروقات بأكثر من 200 الف شيكل.

وتصرف المشتبه بهم بالمسروقات كاملة، وتم توقيفهم واحالتهم الي جهات الاختصاص من اجل استكمال الاجراءات القانونية اصولا.

كما تمكن فرع المباحث العامة من القبض على سيده وابنها نفذوا 6 قضايا سرقة للصيدليات في محافظة اريحا، حيث تخصصوا بسرقة علب حليب الاطفال، وضبطوا متلبسين اثناء تنفيذهم لعملية سرقة لإحدى الصيدليات، حيث احيلوا الى النيابة العامة ايضا لاستكمال الاجراءات القانونية اصولا بعد ضبط عدد من علب الحليب بحوزتهم وتنظيم محضر ضبط رسمي بذلك .