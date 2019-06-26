إعلام قطر يهاجم "ورشة البحرين" وقطر حاضرة.. انفصام أم متاجرة؟!

رام الله- وطن: أن يتحدث الإعلام القطري عن شيء، ومن ثمّ يمارس النظام القطري نقيضه، أصبح متلازمة حصرية بدولة قطر، يمثل سياسة "بيع الكلام" للشعوب العربية الذي تمارسه الإمارة الغنية، وتصفية للنزاع الخليجي على حساب القضية الفلسطينية.

فمنذ الإعلان عنها، تصدّرت قناة "الجزيرة" وأذرعها الإعلامية الهجوم على "ورشة البحرين" الاقتصادية، واتهامها بالتطبيع وببيع القضية الفلسطينية، وهي كلمة حق عبّر عنها الفلسطينيون بجميج انتمائتهم، ولكن "الانفصام" القطري بين الإعلام والسياسة، تجسّد مرة أخرى في مشاركة وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في الورشة، الذي جلس في الافتتاح على يمين جاريد كوشنر، بينما جلس على يساره رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لا جارد. مما يحمل دلالات اقتصادية مهمة عن الدور القطري المنتظر في الإعداد لصفقة القرن.

الأمر الذي وصفته صحيفة هآرتس العبرية، قائلة إن "ما جرى في المنامة أمس أكبر لقاء تطبيع شوهد في السنوات الأخيرة بين ممثلين من دول عربية وإسرائيليين".

وبناءً على المشاركة القطرية، التي تفوق في تمثيلها وفدي الأردن ومصر، مما يجعل من دور قطر لا يقل أهمية وخيانة للقضية الفلسطينية عن دور الدولة المستضيفة (البحرين). ولكن الإعلام القطري أطلق سهامه جميعها باتجاه أعداءه الخليجيين، مرتدياً عباءة الوطنية والمقاطعة، لتصفية حساباته مع جيرانه الخليجيين، الذين اختلفوا منذ 2017 على النفوذ في الدول التي دمروها (سوريا وليبيا والعراق واليمن)، ولكنهم اتفقوا على التطبيع السري والعلني، والمشاركة في مؤتمر يجهّز لإنهاء قضية العرب الأولى -فلسطين.

فالإعلام القطري، ممثلاً بقناة الجزيرة، تصدّرت نشراتها وموقعها أقوى الـ"مانشيتات" التي تُدين ورشة البحرين وعرّابيها. ولكن ذات الإعلام يتجاهل تماماً مشاركة وفد قطري ممثللاً بوزير المالية، مما ينقل صورة مُضللة للشعوب العربية، بإن قطر خارج إطار المؤامرة، بينما هي في العمق!